Tropiques Criminels du 10 mai : la suite de la saison 5 ce soir sur France 2

Tropiques Criminels du 10 mai 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 10 mai 2024 : vos épisodes

Épisode 3 – Pointe du Bout

Une célèbre égérie d’une marque de vêtements pour femme forte est assassinée. Phil détecte immédiatement la cicatrice d’une potentielle sleeve destinée à lui faire perdre du poids. Étrange pour une femme qui a fondé sa notoriété sur son combat contre la grossophobie. Les différents suspects sont autant de pistes qui mettent au jour un monde obsédé par le corps et sa représentation.

Épisode 4 – Morne Gommier

Le corps d’un homme empalé sur pieux est retrouvé en pleine forêt. Son ex-femme et son fils révèlent que la victime appartenait à un groupe de survivalistes. S’agit-il d’un règlement de comptes entre survivalistes ? Mélissa et Gaëlle s’orientent plutôt vers le riche patron de la fédération de chasse avec lequel la victime était conflit et dont la fille semble cacher quelque chose.



Tropiques Criminels, présentation de la saison 5

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a pris la décision radicale de rompre tout lien avec la police, optant pour une retraite au sein d’une communauté post-hippie retirée du tumulte du monde. Cependant, lorsque la vie de Thaïs est menacée, Gaëlle se voit confrontée à la nécessité de réintégrer la société et de reprendre son ancien métier de policière.

Pendant ce temps, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour Clarisse, les défis auxquels Melissa fait face découlent de sa rupture avec son passé, son histoire et ses racines martiniquaises. Ainsi, Melissa entreprend un voyage pour renouer avec sa culture et son île natale, cherchant avant tout à trouver la paix intérieure nécessaire pour faire face au deuil de sa mère, qui s’est suicidée lorsqu’elle était enfant.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Antoinette Giret (Chloé), Benjamin Douba Paris (Lucas), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.