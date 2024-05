Mask Singer : qui est sous la Libellule ? Les indices qui mènent à Inès Vandamme

Publicité





Mask Singer saison 6 la Libellule – A quelques heures du prochain prime de la saison 6 de « Mask Singer », vous voulez savoir qui se cache sous le masque de Libellule ? Indices, pronostic, on vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Inès Reg, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 6 : Inès Vandamme sous la Libellule ?

Zoom sur le costume de la Libellule. Il s’agit de l’un des masques qui perd le plus les enquêteurs, même s’ils sont sur la bonne piste d’une danseuse.

On peut déjà vous dire qu’il s’agit de Inès Vandamme, danseuse professionnelle de « Danse avec les Stars ». Tous les indices collent : elle a fait une masterclass lors de la dernière saison de la Star Academy, d’où le château dans le portrait de la Libellule, le Maroc car elle a présenté la soirée « Peace and Love » à Casablanca, ou encore Cannes pour l’école de danse de Bruno Vandelli où elle était. Et le tapis rouge fait référence aux NRJ Music Awards, où elle avait présenté les stars sur le tapis rouge en 2022.

Indice n°1 : « Des millions de personnes à travers le monde scrutent mes faits et gestes »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Celle-ci ne passe pas inaperçu

– 25 ans de carrière et des millions de personnes la suivent, elle est restée simple

– elle a un sacré talent, inspiré du monde et ouvert la porte à des vocations

– Parfois à Paris, à Cannes ou dans son canapé… avec elle, on ne sait jamais : elle est toujours là où on ne l’attend pas

– La Libellule va vous embarquer avec elle vers ses rêves les plus fous.

– Elle va vite, tellement vite, que demain elle sera peut être loin d’ici

– hyperactive, craquante, légère



Indices donnés sur le prime 3 :

– elle en a maté des plus coriaces, des très grands et des très vifs

– « je vais tellement vous faire tourner la tête que vous verrez double »

– « déroulez moi le tapis rouge »

Indices donnés sur le prime 4 :

– les enfants parlent une fille blonde, avec une teinture

– ils pensent que c’est une princesse, peut être une Youtubeuse

Indices visuels / sonores : le château de la Star Academy, le drapeau du Maroc, un diadème, le 10 de coeur, et une barre de chocolat, une boule de cristal

Propositions des enquêteurs : Sofia Essaïdi, Nâdiya, Malika Benjelloun, Fauve Hautot, Tatiana Silva, Laury Thilleman, Inès Vandamme et Mathilde Tantot

La dernière prestation de la Libellule sur « Secret » de Louane

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Libellule. ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 31 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et TF1+.