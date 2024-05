« Meurtres en Béarn » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (25 mai)

Publicité





« Meurtres en Béarn » au programme TV du 25 mai 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres en Béarn », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting notamment, Catherine Marchal, alias Claire Guinot dans la série « Ici tout commence » !





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres en Béarn » : l’histoire

Au pied des majestueuses montagnes du Béarn, l’épouse d’un notable est découverte noyée sous le pont de La Légende de Sauveterre, costumée en reine du Moyen Âge.

Jeanne, capitaine de la brigade de recherche d’Oloron-Sainte-Marie, gouailleuse, haute en couleur, se retrouve flanquée d’Héloïse, élégante bourgeoise, fleuron de la section de recherches de Pau… Jadis très amies, les deux femmes se détestent. Et pour cause, elles sont les mères respectives, et très partisanes, d’un jeune couple qui vit un fracassant divorce…

Interprètes et personnages

Isabel Otero (Jeanne Laborde), Catherine Marchal (Héloïse Servat), Gabriel Ecoffey (Tchéché), Maéva El Aroussi (Wannie), Clément Manuel (Jérémy Casteran), Sylvain Charbonneau (Guillaume Boniface), Cyril Descours (Thomas Laborde), Daniel Njo Lobe (Charles Allibert)



