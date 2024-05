The Voice du 25 mai : les invités de la finale ce soir sur TF1, qui sera le gagnant ? (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 25 mai 2024, extrait vidéo – C’est la grande finale de la saison de The Voice qui vous attend ce soir sur TF1. Qui de Gabriel Lobao, Iris, Baptiste Sartoria, Alphonse ou Shanys sera le gagnant ?





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation de la finale

Place à la Grande Finale en direct, présentée par Nikos Aliagas, pour un show spectaculaire qui clôturera cette saison en beauté !

Ils sont 5 finalistes à prétendre au titre de « The Voice 2024 » :

– Baptiste de l’équipe de Vianney

– Alphonse de l’équipe de Zazie

– Gabriel de l’équipe de Mika

– Iris de l’équipe de Bigflo & Oli

– Shanys de l’équipe de Camille Lellouche, grande gagnante de « The Voice Comeback »



Pour cette ultime soirée, les 5 finalistes, plus déterminés que jamais, devront donner le meilleur d’eux-mêmes en interprétant deux titres : une chanson en solo et une seconde en duo avec l’un des invités prestigieux venus les encourager : Nemo, Loreen, Lara Fabian, Santa, et Marc Lavoine. Soprano sera également présent pour une belle surprise, ainsi qu’Aurélien Vivos.

À l’issue de la soirée, seul l’un d’entre eux sera sacré « The Voice 2024 » par le public ! Préparez-vous à vivre des moments de musique et d’émotion, à découvrir des duos impressionnants et surtout à assister aux meilleures performances vocales !

Quel talent saura convaincre le public et deviendra « The Voice 2024 » ? Qui succédera à Aurélien Vivos ? C’est au public seul d’en décider !

The Voice du 25 mai 2024, la bande-annonce

The Voice 2024, ça se termine ce samedi 25 mai 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.