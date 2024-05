Plus Belle La Vie du 27 mai 2024 : le Mistral mobilisé pour Yaël (résumé + extrait vidéo épisode 101 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 101 de PBLV – Barbara est bouleversée par l’enlèvement de son fils Yaël dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Tout le Mistral se mobilise et la police est sur le coup !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 mai 2024 – résumé de l’épisode 101

Patrick se trouve au Mistral, où Barbara, en larmes, raconte l’enlèvement de Yaël. Thomas reproche à la police de ne pas avoir mis Barbara et Yaël sous protection. Patrick promet à Barbara qu’ils retrouveront son fils. Barbara regrette de ne pas avoir cédé aux menaces du corbeau en quittant le quartier…

Le lendemain, la solidarité s’organise au bar. Blanche et Luna ont préparé des affiches pour retrouver Yaël. Kilian part à sa recherche dans Marseille, tandis que Thomas reste au bar pour prendre les appels. Aya, de retour après avoir appris l’enlèvement, veut également aider. Kilian et Aya placardent les affiches ensemble. Aya explique que Djawad voulait revenir mais a eu un contretemps. Kilian confie à Aya qu’il n’a pas cessé de penser à elle, mais Aya précise qu’elle n’est pas revenue pour eux et n’a pas changé d’avis.

Au commissariat, la commissaire demande à Barbara de réfléchir à toute personne qui pourrait lui en vouloir. Barbara ne voit personne. Patrick l’interroge alors sur les anciennes relations d’Abdel, ce qui contrarie Barbara… Morgane informe Patrick qu’elle a remarqué une silhouette féminine avec une bague inhabituelle. Troublée, elle pense avoir déjà vu cette bague quelque part mais n’arrive pas à se souvenir où.



Publicité





Samuel et Jean-Paul font le point, rejoints par Patrick. Ils décident d’examiner tout ce que Barbara a reçu ces derniers mois. Thomas soutient Barbara, qui est anéantie. Elle reçoit un SMS : « tu vois ce qui se passe quand on quitte un enfant des yeux ». En larmes, Thomas appelle Samuel pour l’informer. Patrick fait le lien avec la bataille contre la crèche et pense que l’enlèvement pourrait être l’œuvre d’une employée…

Morgane parle à Jules, essayant de se souvenir de la bague qu’elle a déjà vue quelque part. Jules la reconnaît : c’est celle de Maryse Leblanc, la directrice de la crèche. Jean-Paul prévient Patrick et Samuel en urgence. Ils repèrent sa voiture et l’arrêtent. Bien qu’il y ait un siège bébé dans la voiture, Yaël n’y est pas. Ils décident de fouiller son domicile et retrouvent Yaël sain et sauf.

Au Mistral, Patrick et Samuel ramènent Yaël à Barbara, qui pleure de joie en serrant son fils dans ses bras.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : l’enquête avance, un cadeau surprise pour Barbara, les résumés jusqu’au 7 juin 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 27 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.