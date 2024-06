Demain nous appartient spoiler : des changements à venir pour Karim !

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Des changements sont à prévoir dans la vie de Karim dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, si Karim va prochainement déraper pour protéger son neveu, Rayane, l’acteur s’est confié et en a dit plus sur l’avenir de son personnage.





Et professionnellement comme sentimentalement, Karim va vivre des bouleversements dans les prochaines semaines.







Si vous pensiez que Bonello n’avait pas de réelle lettre du père de Rayane, c’est raté ! Il y a bien une lettre de Malik et elle va changer beaucoup de choses pour la famille Saeed : « elle dévoile des choses très intimes et très importantes. Ce sont des révélations très surprenantes qui vont également choquer Karim » a confié Samy Gharbi dans une interview pour Télé Poche.

Et Karim va prendre du recul et s’éloigner quelques temps du commissariat : « Lorsqu’ils vont découvrir la vérité, ses collègues seront déçus par l’attitude de Karim, mais il ne sera pas blâmé. Karim aura besoin de prendre du recul et va s’accorder quelques mois pour se mettre au vert »



Sentimentalement, alors que Karim est célibataire depuis sa rupture avec Anna Delcourt, il va prochainement vivre une nouvelle histoire : « Il y a quelque chose dans les tuyaux, et ils vont bientôt me remettre sur le chemin d’une jolie demoiselle » a déclaré l’acteur à Télé 7 Jours.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.