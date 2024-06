C dans l’air du 17 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 17 juin 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 17 juin 2024 : le sommaire

⬛ Début de campagne : les clés pour comprendre

La campagne officielle pour les élections législatives du 7 juillet est lancée. Les candidats ont déposé leurs dossiers avant la date limite, et voici ce qu’on observe :

– Vingt-cinq députés LR et certains centristes et socialistes n’auront pas de candidats macronistes en face d’eux, suggérant une volonté de la macronie de préserver de futurs alliés potentiels.

– Les Républicains (LR) présentent 400 candidats, facilitant la voie à des candidats Modem contre le RN.

– Vingt-quatre ministres, dont Gérald Darmanin et Gabriel Attal, se lancent dans la course, tandis que Bruno Le Maire, Rachida Dati et Éric Dupond-Moretti se tiennent à l’écart.

– Eric Ciotti, en conflit avec son parti, a investi 62 candidats, dont certains sont proches de l’extrême droite.

– À gauche, l’accord signé vendredi est largement respecté, malgré quelques exclusions chez LFI.

– François Hollande se présente en Corrèze sous la bannière du Nouveau Front populaire pour contrer l’extrême droite.

– Plus de 200 personnalités du sport français, ainsi que des influenceurs comme Squeezie, appellent à voter contre l’extrême droite.

Les voix contre l’extrême droite se multiplient, créant un contexte électoral tendu et incertain.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 17 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.