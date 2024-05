« Recherche appartement ou maison » du 24 mai : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 24 mai 2024 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Vanille, Francesco et Anthony ,et Sandrine et Olivier.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Pour son premier achat, Vanille, 25 ans, a de grandes ambitions ! Actuellement en colocation dans le 11e arrondissement de Paris, elle est prête à explorer la proche banlieue pour bénéficier de plus d’espace. Stéphane Plaza fera appel à son bras droit, Antoine Blandin, pour multiplier les propositions.

Francesco, 39 ans, et Anthony, 31 ans, vivent à Nice dans une location offrant une vue imprenable sur la mer. Comment rivaliser avec un tel cadre, tout en trouvant une terrasse ? Caroline Gherman mettra tout en œuvre, avec l’aide d’autres agents immobiliers de Nice, pour les aider à acheter sur cette French Riviera tant convoitée !



À Rennes, Sandrine, 51 ans, Olivier, 47 ans, et leurs deux grands enfants cherchent à quitter leur appartement en location pour une grande maison familiale. Agnès Bardoux parviendra-t-elle à dénicher la maison tant espérée et à mettre tout le monde d’accord ?

