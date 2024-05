« Virage » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (28 mai 2024)

Publicité





« Mémoire trouble » au programme TV du mardi 28 mai 2024 – « Virage », c’est le téléfilm inédit diffusé ce mardi soir sur France 3 ! Il met en scène Caroline Proust, Thomas Jouannet, et Andréa Ferréol.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Virage » : présentation

Louise Heck, une policière brillante, manque une arrestation en flagrant délit et met en danger la vie de sa partenaire en répondant aux appels incessants de son fils. Martin, son père, a choisi de s’isoler loin de tout, de la ville et de son métier d’infirmier. Louise les rejoint pour comprendre ce qui se passe et les convaincre de revenir à Paris. Cependant, son échec lors de l’arrestation la hante, menaçant même la sécurité de sa famille…

« Virage », le casting

Avec Caroline Proust (Louise Heck), Thomas Jouannet (Martin Heck), Andréa Ferréol (Françoise), Patrick Ridremont (Wagner), Simon Zampieri (Yvan), N’Landu Lubansu (Arthur), Frédérique Kamatari (Adda), Arthur Choisnet (Tony), Yann Tshibola (Samba), David Ayala (Santini), Raphaël Sergio (Morges), Marie-José Billet (Yvonne), Bruno Tuchszer (le garagiste), Alexandre Carrière (Lieutenant Rouault), Mounir Tinani (Kader)



Publicité





« Virage » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.