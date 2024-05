Secret Story : Alexis, Cameron et Zoé nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 nominations semaine 5 – Cinquième semaine de l'aventure pour les habitants de la maison des secrets de Secret Story 2024. Et alors que Cassandra a été éliminée hier, c'est ce mercredi qu'avaient lieu les nominations de la semaine !











Les habitants sont passés au confessionnal pour désigner deux candidats à nominer. Et les trois plus cités ont été nominés : il s’agit d’Alexis, Cameron et Zoé.

Rappelons que cette semaine, il n’y avait pas de vote d’un Maître de la Maison puisque c’était Lou et que son privilège a été d’éliminer Cassandra arbitrairement.

Qui doit rester et continuer l'aventure Secret Story ? A vous de décider et de voter !



Sondage Secret Story semaine 5 : qui doit rester ?