Secret Story : bouleversement, les nominations c’est ce soir ! Qui seront les nominés ?

Si normalement dans Secret Story il faut attendre le mercredi pour l’annonce des nominations, cette semaine la cérémonie de la Flamme Olympique bouleverse tout ! En effet, les nominations auront exceptionnellement lieu ce mardi soir, en fin de quotidienne sur TF1.





En cause, le fait que demain TF1 diffusera la cérémonie d’arrivée de la Flamme Olympique à Marseille. La chaîne ne diffusera donc pas la quotidienne de Secret Story, qui sera à découvrir exceptionnellement à 19h05 sur TFX.







Ce soir, on connaitra donc les noms des trois nominés de la semaine : 2 habitants nominés par les votes des autres au confessionnal, et un troisième choisi par Perrine, Maîtresse du Jeu cette semaine.

Qui seront les nominés ? A priori, Perrine devrait désigner Ulysse puisque c’est la stratégie de son clan cette semaine. Et du côté du clan adverse, en supériorité numérique, on prévoit de nominer Lou et Léo.



Verdict ce mardi à partir de 17h30 sur TF1 !