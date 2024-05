Secret Story estimations : Lou loin devant, va-t-elle intégrer la pièce secrète ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations semaine 4 sondage – Dernières estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que l’une des trois quatre nominées de la semaine – Charlène, Justine, Lou et Zoé – intègrera une pièce secrète tout à l’heure en fin de la quotidienne présentée par Christophe Beaugrand.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Lou qui est toujours très largement en tête et devrait être désignée par le public !







En effet, Lou compte actuellement pas moins de 64% des votes de notre sondage. Elle est en hausse et très loin devant Justine, 2ème avec 14%. Zoé et Charlène sont à égalité avec seulement 11%. Autant dire que Lou a de très fortes chances d’être l’habitante désignée pour intégrer une pièce secrète alors que rappelons-le, il n’y aura pas d’éliminé ce soir.







Qui va rejoindre la pièce secrète ce soir et se voir confier une mission secrète par la Voix ?A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Et verdict tout à l’heure, vers 18h30 sur TF1 !



Sondage Secret Story semaine 4 : qui doit aller dans la pièce secrète ?

Qui doit intégrer la pièce secrète ? Charlène Justine Lou Zoé Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.