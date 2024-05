Un Si Grand Soleil spoiler : Janet fait un terrible aveu à Clément (résumé épisode du 6 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1409 du 6 juin 2024 – On peut dire que Janet et Clément Becker vont vivre de sacrées turbulences dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle a appris la tromperie de Becker avec Claudine avant leur mariage, Janet va finalement décider de parler à Clément…











Et on peut dire qu’il ne s’attendait pas à ça ! Janet confie à Clément qu’elle pourrait lui pardonner mais elle doit lui avouer qu’elle aussi l’a trompé ! Clément est sous le choc et lui demande avec qui… Janet refuse de lui dire et se demande si leur mariage a encore un sens.

Janet et Clément vont-ils finir par divorcer ?

