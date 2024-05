Secret Story : les nominations c’est ce soir, qui seront les nominés ? Rebondissement en vue !

Publicité





C’est mercredi et dans Secret Story, c’est le fameux jour des nominations !





Dans un peu plus d’une heure, en fin de quotidienne, on connaitra donc les noms des nominés de la semaine.







Rappelons que cette semaine, Lou est nominée d’office tandis que Justine ne pourra pas voter et que Cameron est le Maître de la Maison. Cameron est par conséquent immunisé et pourra choisir un habitant à nominer face aux autres.

Qui seront les nominés ? En cette semaine de bouleversements dans les clans – Alexis, Cameron et Zoé étant sur le point de trahir le clan pour rejoindre l’autre – Francesca et Charlène devraient certainement être désignées. Et de son côté, Cameron devrait nominer Justine.



C’est donc un sacré sas qui s’annonce cette semaine ! Mais rappelons qu’exceptionnellement Christophe Beaugrand sera sur le plateau de la quotidienne et il doit faire une annonce évènement qui va tout bouleverser.

Verdict ce mercredi à partir de 17h30 sur TF1 !