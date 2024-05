Un Si Grand Soleil spoiler : Janet et Becker, la rupture ! (résumé épisode du 3 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1407 du 3 juin 2024 – C’est une rupture qui vous attend dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Elisabeth et Alain sont réconciliés et vont se marier, leurs amis Janet et Clément Becker vont finalement se séparer !











En cause, le fait que Janet ait appris que Clément l’a trompée avec Claudine juste avant leur mariage… Clément présente ses excuses à Janet, il tente de lui expliquer que ça ne voulait rien dire, que ce n’était qu’une pulsion. Mais Janet refuse de l’écouter et lui demande de partir ! Pour Janet, c’est fini !

Janet oublierait-elle qu’elle l’a elle aussi trompé dans les bras du Père Sylvio ?…

