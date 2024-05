Top Chef : qui a été éliminé ce 22 mai ? Qui va en quart de finale ?(résumé + replay)

Publicité





Et à l’issue de cet épisode, c’est Clotaire Poirier, candidat de Paul Pairet, qui a été éliminé.







Pour la première épreuve, la cuisine vegan était à l’honneur. Celui qui mettait au défi les candidats était un chef 3 étoiles, dont le restaurant new-yorkais était mondialement connu : Daniel Humm. Pour cette épreuve, les candidats devaient créer un sandwich vegan : ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, miel, œufs ou tout autre produit d’origine animale n’étaient acceptés ! À l’issue de la dégustation, le chef sélectionnait le sandwich qu’il préférait. C’est encore une fois Jorick Dorignac (Stéphanie Le Quellec) qui est arrivé 1er et s’est qualifié directement pour la semaine suivante. Les 4 autres candidats partaient en épreuve éliminatoire.

Pour la deuxième épreuve, l’émission avait l’honneur d’accueillir une dynastie familiale qui portait l’excellence de la gastronomie française au plus haut niveau depuis plus de 50 ans, car ils étaient la 4e génération du plus vieux restaurant 3 étoiles au monde : les chefs César et Léo Troisgros. L’épreuve qui attendait les candidats consistait à associer deux ingrédients. Et ils se sont affrontés en binômes : Pavel (Dominique Crenn) et Marie Pacotte (Philippe Etchebest) face à Clotaire Poirier (Paul Pairet) et Valentin Raffali (Glenn Viel).



Pavel et Marie se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale alors que Clotaire Poirier (Paul Pairet) et Valentin Raffali (Glenn Viel) se sont affrontés sur une bouchée. La bouchée de Valentin a été plus convaincante, Clotaire est donc éliminé !

Rendez-vous le mercredi 29 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.