Un Si Grand Soleil spoiler : gros rebondissement, Anne a été piégée par... (résumé épisode du 17 mai 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1398 du 17 mai 2024 – Coup de tonnerre dans l’enquête sur la mort de Philippe Aguerra dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Anne est mise en examen pour homicide involontaire avec préméditation. , on peut déjà vous dire qu’elle a été piégée !





En effet, Cécile décide de mettre Anne en examen et elle demande sa mise en détention provisoire. Anne est envoyée en prison, Florent est convaincu que c’est une erreur et qu’elle est innocente.







Et Florent a raison, Arnaud et son ami Cédric ont tout fait pour piéger Anne et l’envoyer en prison !

Thaïs est mal à l’aise en présence de Cédric, elle ne le sent pas et en parle à Arnaud… Ce dernier met en garde son ami : il doit faire des efforts, sinon Thaïs va les démasquer !



Pendant ce temps là, Laurent Bourdé avoue pour le cambriolage mais il assure que ce n’est pas Anne qui lui a parlé du coffre mais un certain Sylvain dans un bar…

