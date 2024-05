Un Si Grand Soleil spoilers : Becker recherche le fleuriste, les résumés jusqu’au 14 juin 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 14 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend en juin dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 juin 2024.





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Becker va finalement décider de réouvrir l’enquête sur le fleuriste. Alors que Janet lui a avoué sa tromperie avec Sylvio et lui a assuré qu’il n’est pas le tueur en série, Clément veut réouvrir l’enquête et trouver le vrai coupable. Va–t-il démasquer Christophe ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 (épisode 1411) : Toujours attiré par Noura, Achille aimerait trouver un moyen de se rapprocher d’elle lorsqu’une occasion en or se présente. Quant à Becker, les révélations sur l’exil du père Sylvio le poussent à tout remettre en question : et si ce n’était pas lui le Fleuriste ?

Mardi 11 juin 2024 (épisode 1412) : Alors que Bertier commence à s’attacher à Nathalie, il découvre une facette inquiétante de sa personnalité. Becker lui, cherche à retrouver le père Sylvio mais la seule personne qui puisse l’aider, c’est Janet. Devrait-t-elle de recontacter son ancien amant ?

Mercredi 12 juin 2024 (épisode 1413) : Becker annonce à Cécile que de nouveaux éléments le poussent à vouloir reprendre l’affaire du Fleuriste. Mais de son côté, celle-ci mène une toute autre enquête : son fils est amoureux et elle veut en savoir plus.

Jeudi 13 juin 2024 : pas d’épisode

Vendredi 14 juin 2024 (épisode 1414) : Achille se lance : aujourd’hui, il va proposer un rendez-vous à Noura, même si selon Maéva il n’a aucune chance. Côté enquête, Sylvio est entendu par la police dans l’affaire du Fleuriste. C’est alors qu’il mentionne le rôle qu’a tenu dans cette histoire son ami, Christophe Lemeur…



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

