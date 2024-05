C dans l’air du 22 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 22 mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 mai 2024 : le sommaire

⬛ Antoine Vey, avocat de Julian Assange

Antoine Vey, avocat d’Assange et auteur du livre « Julian Assange : La plaidoirie impossible », sera l’invité de Caroline Roux. Le journaliste et lanceur d’alerte Julian Assange est actuellement en attente d’une décision sur son extradition vers les États-Unis. Lundi, la Haute Cour de justice de Londres a statué que les garanties américaines concernant sa liberté d’expression et l’absence de risque de peine capitale n’étaient pas suffisantes. Me Vey, avocat au barreau de Paris, défend les droits d’Assange, informaticien devenu journaliste pour WikiLeaks. Privé de liberté depuis plus de 10 ans, Assange est incarcéré depuis 2019 à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni pour « espionnage ». Il risque 175 ans de prison.

⬛ Ingérences russes : Poutine vise la France

La Russie intensifie son offensive en Ukraine avec des exercices militaires nucléaires près de la frontière et des gains territoriaux dans la région de Kharkiv. L’Ukraine, en difficulté face à la pénurie d’hommes et de matériel, appelle à une aide militaire européenne pour protéger son ciel.

Sur la scène internationale, la CPI demande des mandats d’arrêt contre Netanyahu et des membres du Hamas, une décision controversée.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 22 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.