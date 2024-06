13h15 le dimanche du 2 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 2 juin 2024





« 13h15 le dimanche » du 2 juin 2024 : le sommaire

En juin 1940, la France capitulait face à l’armée allemande tandis que le général de Gaulle appelait les Français à résister. Quelques hommes décidèrent de le rejoindre à Londres pour poursuivre le combat… Portraits.

Près de quatre-vingts ans après le Débarquement, « 13h15 le dimanche » (Twitter, #13h15) nous replonge dans les événements du 6 juin 1944. Ce jour-là, 156 000 hommes débarquaient sur les plages de Normandie. Parmi eux, le commando français Kieffer, composé de 177 jeunes hommes, à peine sortis de l’adolescence. Les équipes du magazine ont eu la chance de recueillir les témoignages de trois d’entre eux.



Par idéal et patriotisme

Le 22 juin 1940, la France capitulait devant l’armée allemande, et le général de Gaulle lançait un appel à la résistance. Quelques hommes décidèrent alors de le rejoindre à Londres pour poursuivre le combat.

Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, décédé à 101 ans en 2021, ainsi que les frères Alexis et Jacques Le Gall, ont partagé leurs souvenirs de jeunesse « sacrifiée », et de leur vie bouleversée entre le 17 et le 21 juin 1940, alors qu’ils avaient moins de 20 ans.

Ils auraient pu choisir de rester dans une France occupée, mais animés par l’idéal et le patriotisme, ces trois jeunes hommes ont décidé de combattre le nazisme en rejoignant de Gaulle à Londres et les rangs des Français libres.