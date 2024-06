Un Si Grand Soleil spoilers : la mort de Christophe, les résumés jusqu’au 21 juin 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 21 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend mi-juin dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que c’est la fin du Fleuriste. Avec l’aide du témoignage de Sylvio, Hugo et Becker comprennent que Christophe Lemeur est le Fleuriste. Ils le recherchent mais il a disparu et a décidé de se suicider !

C’est la mort de Christophe qui vous attend alors que Charles est interrogé par la police. Et pendant ce temps là, Sylvio et Janet se retrouvent… Ont-ils toujours des sentiments l’un pour l’autre ?



De son côté, Elisabeth embauche Muriel comme bras droit.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 juin 2024

Lundi 17 juin 2024 (épisode 1414) : Achille se lance : aujourd’hui, il va proposer un rendez-vous à Noura, même si selon Maéva il n’a aucune chance. Côté enquête, Sylvio est entendu par la police dans l’affaire du Fleuriste. C’est alors qu’il mentionne le rôle qu’a tenu dans cette histoire son ami, Christophe Lemeur…

Mardi 18 juin 2024 (épisode 1415) : Achille s’inquiète, il n’arrive pas à joindre Christophe. De plus il a l’impression que Cécile lui cache quelque-chose. Eve de son côté a le sentiment étrange que Muriel cherche à l’éloigner de son petit-fils, Toma.

Mercredi 19 juin 2024 (épisode 1416) : Elisabeth cherche à recruter un bras droit et reçoit Muriel en entretien. Son profil est parfait pour le poste, à l’exception d’un détail. Quant à l’enquête, la police est maintenant persuadée d’avoir découvert l’identité du Fleuriste. La vérité est sur le point d’éclater : comment cela va-t-il se finir ?

Jeudi 20 juin 2024 (épisode 1417) : Après plusieurs mois, Sylvio et Janet se revoient. Ils se remémorent ensemble leur histoire qui a chamboulé leur vie… Et qu’ils n’ont pas oubliée. Alain, lui, espérait que l’embauche de Muriel permettrait à Elisabeth d’avoir plus de temps libre, mais il semble qu’il se soit trompé.

Vendredi 21 juin 2024 (épisode 1418) : Noura et sa mère se font plaisir et profitent de leur argent : les affaires de Stéphanie sont florissantes, voire un peu trop selon Carine… Charles lui, est entendu par la police à propos des crimes du Fleuriste. Mais savent-ils qu’il est lui aussi impliqué ?

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 3 au 7 juin 2024 en cliquant ICI

du 10 au 14 juin 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.