20h30 le dimanche du 16 juin 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 16 juin 2024 : les invités

L’interview : Soprano

À l’occasion de la sortie de son huitième album, « Freedom », le 21 juin prochain, le chanteur et rappeur marseillais Soprano revient sur ses 30 ans de carrière. De ses débuts au sein du groupe de rap Psy 4 de la Rime à sa carrière solo, l’artiste d’origine comorienne a su mélanger les styles et revendique un rap sans vulgarité. Il évoque ses influences musicales et ses engagements. À partir du 8 mars 2025, il parcourra la France avec son « Freedom Tour », une tournée de cinquante dates en France, en Belgique et en Suisse.

Face à l’écran : Artus

Artus, humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français, est présent sur le plateau de « 20h30 le dimanche », accompagné de trois des comédiens du film événement « Un P'tit Truc en plus », qui approche désormais les 7 millions d'entrées. Cette comédie divertissante et optimiste déconstruit les préjugés liés au handicap. Forts de ce succès, l'équipe du film a monté les marches du festival de Cannes le 22 mai dernier au son de « Bande organisée », du collectif marseillais 13'Organisé.



Le live : Soprano

Soprano et ses choristes interprètent « Freedom », le titre éponyme de l’album.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV