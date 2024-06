The Voice de retour en 2025, des changements annoncés

Publicité





Alors que la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix » s’est terminée il y a quelques semaines avec le sacre d’Alphonse, il s’agit de la saison la plus faible en terme d’audience.





Et pourtant, TF1 va bien reconduire The Voice en 2025, selon les informations du Parisien.







« Nous travaillons sur une édition de renouvellement » a déclaré la production au Parisien.

En effet, suite aux audiences décevantes de la saison 2024 et les nombreuses critiques des téléspectateurs, notamment sur les étapes des cross-battles avec les choix contreversés de Jenifer, la production de The Voice va devoir revoir sa copie.



Selon le Parisien, Bigflo & Oli et Zazie seraient sur le départ tandis que la décision n’a pas encore été prise concernant Vianney et Mika. Et la production souhaiterait l’arrivée de Juliette Armanet !

Pour cette saison 14 de The Voice, il devrait donc y avoir du changement, aussi bien du côté des coachs que pour les différentes étapes après les auditions à l’aveugle. D’ici là, TF1 diffusera prochainement la nouvelle saison de The Voice Kids.