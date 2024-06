Publicité





20h30 le dimanche du 2 juin 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 2 juin 2024 : les invités

Pierre Gasly est sera sur le plateau de « 20h30 le dimanche ». Le pilote français de Formule 1 chez Alpine F1 Team roule parfois à 340 km/h mais cette fois il prendra le temps de s’arrêter pour partager sa passion avec Laurent Delahousse.

Hugo Lloris est l’invité de Laurent Delahousse ! Alors qu’il a rejoint depuis janvier le Los Angeles FC, le gardien de but français publie sa 1ère autobiographie intitulée « Le monde entre les mains ».



Publicité





L’actrice Monica Bellucci est l’invitée de Laurent Delahousse. Avant de la retrouver dans les salles le 12 juin dans « Paradis Paris » de Marjane Satrapi, retour en images sur plus de 30 ans de carrière, et près de 100 films et séries tournés.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV