« 21h médias : rire en 2024 » : sommaire de votre soirée inédite ce soir sur TMC (11 juin)

« 21h médias : rire en 2024 » au programme TV du mardi 11 juin 2024 – Julien Bellver vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TMC pour la soirée inédite « 21h médias : rire en 2024 ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TMC, juste après Quotidien, ou sur myTF1 pour le replay.







21h médias : rire en 2024, le programme de votre soirée

L’affaire Guillaume Meurice a ravivé le débat sur les limites de l’humour. Sur scène et dans les médias, la place du rire évolue constamment, avec l’émergence continue de nouveaux humoristes. Comment les humoristes actuels perçoivent-ils les pionniers du passé ? En quoi l’humour permet-il de briser les barrières et de libérer les esprits ? Comment peut-on rire des actualités les plus sombres ?

Dans ce numéro de 21h Médias, nous revisiterons des archives cultes de l’humour français. Julien Bellver interroge Laurent Ruquier, Charline Vanhoenacker, Jérémy Ferrari, Mahaut Drama, Merwane Benlazar ainsi que la philosophe Olivia Gazalé. Ils partageront leurs inspirations, les moments marquants de leurs carrières et leur vision de l’évolution de l’humour.



