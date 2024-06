66 minutes du 2 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 2 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 26 mai 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Dépannages à domicile : attention aux arnaques !

Kévin, plombier en Seine-et-Marne, est appelé par des particuliers pour réparer les dégâts de soi-disant artisans. Et aujourd’hui, il doit s’occuper d’un ballon d’eau chaude…



Publicité





🔵 Familles nombreuses : un défi au quotidien

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Un palace version nature

Découverte d’un palace pas comme les autres. Tout près de Bordeaux en Gironde, les sources de Caudalie sont installées depuis 25 ans au coeur de la nature, en bordure du vignoble d’un prestigieux grand cru classé.

Extrait vidéo

Kévin, plombier en Seine-et-Marne, est appelé par des particuliers pour réparer les dégâts de soi-disant artisans. Et aujourd’hui, il doit s’occuper d’un ballon d’eau chaude… « Dépannages à domicile : attention aux arnaques »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/b3P3ROeKed — 66Minutes (@66Minutes) June 1, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.