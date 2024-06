Ici tout commence spoilers : Rose fait une rencontre, les résumés jusqu’au 21 juin 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 14 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Rose va faire une rencontre. Elle va être sous le charme de Paul Garnier (Avy Marciano), un bel homme d’affaires…

De son côté, Laetitia tient la chandelle alors que Tom et Billie révèlent à tout le monde qu’ils se sont remis ensemble. Et Maya se venge de Malik.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 juin 2024

Lundi 17 juin 2024 (épisode 948) : Le secret de Quentin éclate enfin ! Une fois encore, Lionel ne pense qu’à lui. De leur côté, Billie et Tom sortent du placard.

Mardi 18 juin 2024 (épisode 949) : Le sort de Quentin est entre les mains de Maya… Pour la deuxième épreuve du concours, David et Billie espèrent un miracle. Pour son plus grand malheur, Laetitia tient la chandelle.

Mercredi 19 juin 2024 (épisode 950) : A L’institut, Maya plonge douloureusement dans son passé. De son côté, Billie a du mal à digérer le choix de David. Lionel fait la gaffe de trop…

Jeudi 20 juin 2024 (épisode 951) : Maya prépare une vengeance aux petits oignons ! Une surprise inattendue attend Laetitia… Le coaching de David et Billie porte ses fruits.

Vendredi 21 juin 2024 (épisode 952) : Malik tente de retisser des liens fragiles avec Maya… De son côté, Lionel est prêt à entrer dans sa nouvelle vie ! Au Double A, Rose fait une charmante rencontre.



