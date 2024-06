« Amour et plaquages » : votre téléfilm ce 19 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Amour et plaquages » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 19 juin 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Amour et plaquages » : l’histoire, le casting

Danny Holland est l’un des meilleurs quaterbacks du pays, mais une entorse l’oblige à rester sur la touche pendant plusieurs semaines. Il recrute alors Laurel, qui, après des débuts difficiles dans le monde de la mode, a décidé de devenir assistante personnelle. Bien que Danny et Laurel n’aient que peu de points communs, ils apprennent à se connaître et se rapprochent de jour en jour. Cependant, Laurel doit gérer les avances de Hunter, un mannequin déterminé à séduire Danny. De son côté, Danny est convaincu que Laurel fréquente son meilleur ami. Entre quiproquos et malentendus, les deux amoureux se tournent autour sans jamais parvenir à se déclarer.

Avec : John Reardon (Danny Holland), Emily Kinney (Laurel Welk), Hayley Sales (Gina), Luisa d’Oliveira (Patty)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre, set et match ».

« Coup de foudre, set et match » : l’histoire et le casting

Après la mort de sa mère, Taylor Morrison, une ancienne joueuse de tennis, s’est reconvertie en coach pour enfants dans le club de son père. Sa meilleure amie Ashley, grande joueuse de tennis, doit jouer en double mixte avec William Campbell, un joueur connu pour ses accès de colère sur le terrain. Ashley demande à Taylor de les coacher, car ils n’arrivent pas à jouer ensemble. Après quelques réticences, Taylor accepte. Ashley et William font des progrès, mais Ashley se blesse pendant une randonnée en forêt. William propose alors à Ashley d’être sa nouvelle partenaire. Taylor hésite, mais finit par accepter. Ensemble, ils se tirent vers le haut et se rapprochent de plus en plus…

Avec : Richard Harmon (William Campbell), Davida Williams (Taylor Morrison), Roger Cross (David Morrison), Jennifer Khoe (Ashley Wong)