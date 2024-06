Demain nous appartient spoiler : Victor et Charles recrutent... (vidéo épisode du 21 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Charles et Victor vont procéder au recrutement de l’équipe de la Paillotte dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Victor Brunet a racheté la Paillotte et confié sa gestion à Charles, il est temps de former une équipe !











Et parmi les candidats, un visage ne vous est pas inconnu… C’est Rachel, l’ex de Nordine ! Rachel sait se montrer très convaincante et il a de multiples expériences. Victor et Charles semblent déjà totalement sous le charme.

Rachel vous fera-t-elle oublier Charlie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1713 du 21 juin 2024 : Charles embauche Rachel

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.