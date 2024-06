Cassandre du 6 juin : votre épisode ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 6 juin 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 vous propose une rediffusion de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l'épisode intitulé « Temps mort » avec en guests Jean Dell et Nathalie Besançon.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 6 juin 2024 : votre épisode de ce soir

« Temps mort » : Sur des images de drone, une propriété somptueuse dévoile un corps sans vie dans le jardin. Il ne fait aucun doute que ce n’est pas une mort naturelle. Mais lorsque Cassandre et son équipe arrivent sur les lieux, le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires, la famille Audemont, une illustre lignée d’Annecy, renommée pour son horlogerie de luxe depuis des générations.

Pour les Audemont, c’est un choc : sur les images du drone, ils reconnaissent leur associé et gendre, mort dans leur jardin. Impensable pour eux d’être suspects, et pourtant, le corps a été vu sur leur propriété. S’agit-il d’une mise en scène ? Cassandre explore les arcanes de l’artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré de cette famille prestigieuse.



Avec Gwendoline HAMON (Florence Cassandre), Alexandre VARGA (Pascal Roche), Dominique PINON (Jean-Paul Marchand), Jessy UGOLIN (Nicki Maleva), Emmanuelle BOUGEROL (La Major Kerouac), Soren PREVOST (Procureur Etienne Chappaz), Emilie GAVOIS KAHN (Major Sidonie Monferrat), Luca MALINOWSKI (Jules), Vincent JOUAN (Montferrat), Fanny AMI (Lili Roussel)

Et en guests : Jean DELL (Charles Audemont), Nathalie BESANÇON (Elisabeth Audemont), Lucie JEANNE (Sandra Audemont), Clément MOREAU (Nicolas Audemont), Joyce BIBRING (Christelle Destraz), François BURELOUP (Michel Destraz), Laurent SPIELVOGEL (Terrebasse)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.