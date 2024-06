« D-Day, 100 jours pour la liberté » : votre documentaire inédit ce soir sur TF1 (6 juin)

Publicité





« D-Day, 100 jours pour la liberté » au programme TV du jeudi 6 juuin 2024 – Ce soir à la télé, TF1 diffuse le documentaire inédit « D-Day, 100 jours pour la liberté ».





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







« D-Day, 100 jours pour la liberté » du 6 juin 2024, présentation

En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Il leur faudra près de 100 jours pour briser la résistance allemande et amorcer la libération du continent. Durant cette période, les soldats des deux camps ont vécu un véritable enfer, et les civils, hommes, femmes et enfants, ont été brutalement emportés par la tourmente. Ces 100 jours ont vu des batailles décisives où le sort des armes a souvent vacillé. À travers les témoignages de ceux qui l’ont vécu – militaires ou civils, Allemands ou Alliés – nous revivrons l’histoire de ces 100 jours intenses, pendant lesquels le monde entier a retenu son souffle.