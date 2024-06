Demain nous appartient spoiler : Georges doute de Mélody, il découvre qu'elle... (vidéo épisode du 4 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Georges va sérieusement douter de Mélody la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Georges va faire une troublante découverte au commissariat…











En effet, dans le cadre de l’enquête sur Kovac, Georges découvre un lien troublant avec Mélody ! Ils sont tous les deux nés à Amiens et à chaque déménagement de John Kovac, Mélody a toujours suivi peu de temps après…

Georges ne comprend pas et se confie à Roxane. Pourquoi Mélody suivait-elle John ? Roxane se demande si elle n’était pas obsédée par lui mais dans ce cas, Georges ne comprend pas pourquoi elle s’est mise en couple avec lui, en s’investissant auprès de Mona et Lucien… Mais en parlant de son fils, Georges a un flash et fait une recherche…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1720 du 4 juillet 2024 : Georges découvre que Mélody…

