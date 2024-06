Euro 2024 : suivre Espagne / Géorgie en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Euro 2024, Espagne / Géorgie en direct, live et streaming ce dimanche 30 juin 2024 – Suite des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2024 ce dimanche. Après l’élimination surprise de l’Italie hier et les qualifications de la Suisse, l’Allemagne et l’Angleterre, l’Espagne affronte la Géorgie.





A suivre ce soir dès 20h50 sur M6, coup d’envoi à 21h.







Pour la première fois de son histoire, la Géorgie s’est qualifiée pour la phase à élimination directe d’un grand tournoi et affrontera l’Espagne, triple championne d’Europe (1964, 2008, 2012), en huitièmes de finale de l’Euro 2024. La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Christophe Dugarry, avec Carine Galli en bord de terrain.

Espagne / Géorgie – Composition des équipes

🔵 Espagne (composition probable) : Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Ruiz – Yamal, Morata, Williams



🔵 Géorgie (composition probable) : Mamardashvili – Kakabadze, Kverkveliya, Kashia, Dvali, Tsitaishvili – Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili – Mikautadze, Kvaratskhelia

Espagne / Géorgie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Espagne / Géorgie, match de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce dimanche 30 juin 2024.