Demain nous appartient spoiler : Jack apprend une terrible nouvelle ! (vidéo épisode du 21 juin)

Demain nous appartient spoiler – Rayane va devoir assumer les conséquences de ses actes dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va être arrêté et passer devant un juge ! Et Damien va annoncer tout ça à Jack… mais pas que !











Damien rentre et explique à Jack que Rayane est devant un juge. Il lui demande s’il savait qu’il dealait les boosters, Jack avoue que oui et que c’est à cause de ça qu’ils se sont séparés. Daamien avoue à Jack que Bonello faisait pression que Rayane avec la lettre de son père mais pas que… Il a menacé de s’en prendre à lui !

Jack est sous le choc quand Damien lui explique que Rayane l’a quitté pour le protéger…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1713 du 21 juin 2024 : la chute de Rayane

