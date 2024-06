Demain nous appartient : une nouvelle famille débarque, avec une actrice de « Plus belle la vie » (PHOTOS)

Publicité





Le casting du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » s’agrandit ! La chaîne vient d’annoncer dans un communiqué de presse l’arrivée d’une toute nouvelle famille à Sète durant l’été.





Il s’agit du cousin de Chloé Delcourt qui revient avec sa femme et ses deux enfants.







Publicité





Parmi les acteurs qui vont incarner ces nouveaux personnages, vous reconnaitrez surement Charlotte Boimare, qui a longtemps incarné le personnage d’Adriana dans « Plus belle la vie ».







Publicité





L’histoire de la nouvelle famille qui débarque à Sète

Chloé (Ingrid Chauvin) va retrouver son cousin Michaël Feray (Malik Zidi), qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. Michaël revient à Sète avec sa femme Albane (Charlotte Boimare), une femme de caractère et de mystère, ainsi que leurs deux enfants : Octave (Louis Durant), un jeune homme de 16 ans obsédé par son corps, le sport et son hygiène de vie, et sa petite sœur Mia (Yaël Ciancilla), une fille joyeuse et positive, handicapée de naissance, qui a toujours cherché à vivre le plus normalement possible.



Publicité





Michaël a rencontré Albane lorsqu’ils étaient adolescents. Proche de sa cousine Chloé Delcourt à l’époque, ils passaient souvent du temps dans l’hôtel de l’oncle d’Albane, où ils ont fait les 400 coups durant de nombreux étés.

Albane hérite de cet hôtel de son oncle et va le gérer, une tâche qui ne sera pas sans stress. Dès leur arrivée, Chloé s’enquiert des nouvelles des enfants, et les retrouvailles sont plutôt chaleureuses, bien qu’Albane ne soit pas très enthousiaste de revoir Chloé. Mia se lie rapidement d’amitié avec Chloé et devient sa confidente, tandis qu’Octave s’entend très bien avec Diego.