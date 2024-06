Donald Sutherland (Hunger Games) est mort à 88 ans

Publicité





C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de l’acteur légendaire Donald Sutherland, à l’âge de 88 ans. Connu pour ses rôles marquants dans des films emblématiques tels que « Les Douze Salopards », « MASH », et la saga « Hunger Games », Donald Sutherland laisse derrière lui une carrière riche et variée qui a profondément marqué l’industrie cinématographique.











Une carrière cinématographique exceptionnelle

Né le 17 juillet 1935 à Saint John, au Canada, Donald Sutherland a rapidement su s’imposer comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Sa capacité à incarner des personnages complexes et variés lui a valu de nombreuses distinctions et l’admiration de ses pairs.

Sa carrière débute dans les années 1960, mais c’est avec son rôle du chirurgien de l’ « Œil-de-Lynx » Pierce dans le film « MASH » de Robert Altman en 1970 qu’il obtient une reconnaissance internationale. Par la suite, il enchaîne les succès avec des performances mémorables dans « Les douze salopards » (1967), « Klute » (1971), et « Ne vous retournez pas » (1973).

Un acteur polyvalent

La polyvalence de Sutherland se reflète dans la diversité des genres de films dans lesquels il a joué. Il a su briller tant dans les drames psychologiques, comme « Les gens de la pluie » pour lequel il a remporté un Golden Globe, que dans les comédies satiriques, telles que « American College ». Plus récemment, il a captivé une nouvelle génération de spectateurs avec son interprétation du Président Snow dans la franchise « Hunger Games ».



Un héritage durable

Au-delà de ses performances à l’écran, Donald Sutherland a été un mentor et une inspiration pour de nombreux acteurs et cinéastes. Son fils, Kiefer Sutherland, est également devenu une star reconnue, poursuivant l’héritage familial dans le monde du cinéma et de la télévision.

Kevin Frazier, journaliste et animateur, a déclaré : « Donald Sutherland était plus qu’un acteur. Il était une force de la nature, un véritable artiste dont l’impact sur le cinéma restera gravé dans les mémoires. Son talent et sa passion pour son art étaient évidents dans chaque rôle qu’il a interprété. »

Hommages du monde entier

Les hommages affluent du monde entier pour saluer la mémoire de cet acteur extraordinaire. De nombreux collègues, cinéastes et admirateurs partagent leurs souvenirs et rendent hommage à sa carrière exceptionnelle sur les réseaux sociaux.