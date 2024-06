Euro 2024 : suivre Espagne / Italie en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Euro 2024, Espagne / Italie en direct, live et streaming ce jeudi 20 juin 2024 – Nouvelle journée de l’UEFA Euro 2024 ce jeudi. L’Espagne et l’Italie s’affrontent et c’est un match choc qui s’annonce !





A suivre ce soir dès 20h50 sur M6, coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe B, l’Espagne et l’Italie sont à égalité de points avec leurs victoires respectives lors de leurs premiers matchs.

Un match commenté par Xavier Domergue et Christophe Dugarry, accompagnés de Carine Galli en bord terrain.

Espagne / Italie – Composition des équipes

🔵 Espagne (composition probable) : Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams



🔵 Italie (composition probable) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

Espagne / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Espagne / Italie, match de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce jeudi 20 juin 2024.