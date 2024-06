Euro 2024 : suivre Serbie / Angleterre en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Euro 2024, Serbie / Angleterre en direct, live et streaming ce dimanche 16 juin 2024 – Jour 3 de l’UEFA Euro 2024 ce dimanche. Ce soir, c’est l’entrée en compétition de l’Angleterre face à la Serbie.





A suivre ce soir dès 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Dans le groupe C, le match entre la Serbie et l’Angleterre se déroule à la Veltins-Arena, située dans la ville de Gelsenkirchen. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu commenteront ce match de la phase de groupes.

Serbie / Angleterre – Composition des équipes

🔵 Serbie (composition probable) : Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, Ilic, Milinkovic-Saviv, Lukic, Mladenovic – Mitrovic, Vlahovic



Publicité





🔵 Angleterre (composition probable) : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Shaw – Rice, Alexander-Arnold – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Serbie / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Serbie / Angleterre, match de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce dimanche 16 juin 2024.