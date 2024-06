Un Si Grand Soleil du 17 juin : Cécile fait une grave erreur (résumé et vidéo épisode 1413 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 juin 2024, spoiler résumé de l'épisode 1413 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Janet annonce à Becker que Sylvio a pris la décision de revenir en France. Elle est inquiète mais Clément lui assure qu’il sera impartial. Janet pleure, elle ne veut pas perdre Clément. Il la prend dans ses bras et lui dit qu’il l’aime.

Christophe plonge dans la piscine, Achille remarque qu’il est en forme. Il a un ds d’histoire, il doit filer en cours. Pendant ce temps là, Stéphanie et Noura sont ravies de leur nouvelle maison. Stéphanie suggère l’idée d’inviter ses potes ce soir. Noura est emballée, elle lui donne de l’argent pour acheter ce qu’elle veut et lui précise qu’elle sera avec Karine.



Becker vient voir Cécile. Il vient lui dire qu’il faudrait réouvrir l’enquête sur le Fleuriste. Il lui dit que Sylvio Pavan serait parti pour d’autres raisons, il a eu une aventure avec sa femme. Il n’affirme rien mais sa femme est convaincue qu’il n’est pas le tueur en série. Il s’est exilé pour la protéger et essayer de l’oublier. Cécile réalise que Sylvio n’est surement pas le tueur. Becker lui dit qu’il va revenir en France et va se livrer à la justice, il sera rentré d’ici 48h. Elle lui donne son feu vert pour réouvrir l’enquête, Becker lui demande que tout ça reste entre eux.

Au lycée, Noura invite Achille et Tom. Elle montre que sa mère lui a laissé 100 euros, Tom demande si elle a gagné au loto.

Cécile annonce à Chloé qu’il faut ressortir tous les éléments sur le Fleuriste. Achille appelle Cécile, il est invité à manger chez Noura.

Claudine vient parler à Janet à l’hôpital, elle lui assure qu’elle n’a pas voulu nuire à leur couple et elle s’excuse. Janet se moque de ses excuses mais elle lui explique que finalement tout ça ça leur a fait du bien.

Becker fait le point avec Manu et Hugo avant le retour de Pavan. Ils pensent que le vrai Fleuriste a voulu faire accuser Sylvio. Clément dit qu’ils vont tout reprendre à zéro au sujet de la mort d’Aubert.

Tom informe Achille que Noura a largué son mec. Il lui dit qu’il devrait essayer mais Achille a peur de se prendre un vent. Pendant ce temps là, Karine trinque avec Stéphanie. Elle la félicite pour son parcours mais lui explique qu’elle ne pourra pas faire comme elle.

Tom et Achille jouent aux jeux vidéos quand Noura et Maéva arrivent avec les pizzas. L’ex de Noura lui envoie des messages pas sympas… Maéva lui avoue qu’elle ne le sentait pas, ils n’allaient pas bien ensemble. Plus tard, Achille et Noura se prennent dans les bras après leur victoire à la console. Ils se prennent en photo quand Achille dit que sa mère est devant, il doit y aller. Elle le raccompagne et le prend dans les bras sous les yeux de Cécile… En rentrant, elle note qu’il n’a pas dit un mot dans la voiture. Elle l’interroge sur Noura mais Achille refuse de répondre.

Hugo et Yann jouent au basket. Hugo est ravi de voir l’enquête réouverte, il avait toujours regretté qu’ils lâchent l’affaire trop tôt. Christophe lui envoie un message, il ne viendra pas.

Christophe est sous la douche quand Cécile rentre avec Achille. Elle lui dit qu’elle a un truc à lui dire mais il ne doit le garder pour lui. Il lui dit que Sylvio Pavan va rentrer en France pour témoigner. Becker pense que Pavan est innocent, ce ne serait pas lui le Fleuriste. Christophe est bouleversé mais ne répond pas…

