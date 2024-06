HPI du 27 juin 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 27 juin 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l'été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, trois épisodes des saisons 2 et 4.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 27 juin 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 2 épisode 1 « 2300 calories » : De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane ! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités Morganesques… Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures dans le centre commercial où elle faisait ses emplettes. Morgane, qui a découvert le corps, est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ? C’est ce que notre héroïne et la brigade vont tenter de découvrir alors que le commandant Karadec passe sous le joug d’une enquête menée par Roxane Ascher, impitoyable agente de l’IGPN.

Saison 2 épisode 2 « Chelou / Pas chelou » : Alors qu’elle se retrouve sans toit, Morgane débarque avec toute sa famille chez Gilles. La tuile … Mais le pire est à venir, la voilà suspendue de ses fonctions ! En tout cas, le temps que Roxane finisse l’enquête interne qui la cible. Mais comment rester tranquillement à ne rien faire chez un collègue quand on est HPI, qu’on a plus de maison et que l’enquête qui se déroule sous vos yeux soulève des incohérences de plus en plus évidentes ? Morgane le sait, ils auront besoin d’elle sur cette affaire, mais comment les aider sans éveiller les soupçons de Roxane ?



Saison 4 épisode 4 « Cheval de Troie » : Tristan Delvallée, approvisionneur pour une société de maintenance, est retrouvé poignardé. Surprise : l’équipe découvre que la victime était également hacker. Morgane va devoir résoudre cette enquête. Problème, son affaire est liée à celle de Karadec. Le duo va être contraint de collaborer de nouveau ensemble, malgré leurs tensions récentes.