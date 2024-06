Capital du 27 juin 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 27 juin 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Spécial élections – Pouvoir d’achat, salaires, retraites : ce qui vous attend ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 27 juin 2024 : sommaire et reportages de ce soir

À quelques jours des élections législatives anticipées, près de 80 % des Français se disent préoccupés par leur niveau de vie. Le choc de la dissolution a cédé la place aux alliances et aux promesses. Mais quel est le programme économique ? Salaires, logement, impôts : chaque camp avance ses propositions. L’objectif ? Gagner plus pour consommer mieux et vivre plus sereinement.

Familles, salariés, ouvriers, mais aussi chefs de petites ou grandes entreprises : Capital est allé à la rencontre de ces Français qui, à l’approche de ce scrutin majeur, ont autant de raisons de douter que d’espérer. Nous leur avons demandé de nous ouvrir leurs comptes et de dévoiler leur réalité économique afin de mieux comprendre.



Dépenses du quotidien, salaires, impôts, retraites : comment les programmes des différents partis en lice pourraient-ils concrètement impacter leur quotidien ? Julien Courbet, Martial You et Olivier Dauvers décryptent les promesses des grandes forces politiques. Peuvent-elles réellement être appliquées ? Quels en seront les coûts et comment pourront-elles être financées ?

« Spécial élections – Pouvoir d’achat, salaires, retraites : ce qui vous attend », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.