Ici tout commence du 14 juin : Maya amoureuse ? (résumé + vidéo épisode 947 en avance)

Ici tout commence du 14 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 947 – Maya serait-elle amoureuse de Malik dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, elle vient présenter ses excuses à Léonard et il se pose des questions…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 14 juin 2024 – résumé de l’épisode 947

Au Double A, Maya vient présenter ses excuses à Léonard. Il ne veut plus se retrouver au milieu des histoires de Maya et Malik ! Et Léo a sa théorie, il pense qu’en réalité Maya kiffe Malik…

À l’institut, Quentin devient de plus en plus étrange… L’ego de Lionel est son pire ennemi ! Hippolyte fait amende honorable.



Ici tout commence du 14 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.