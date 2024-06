Ici tout commence du 6 juin : une disparition inquiétante à l’institut (résumé + vidéo épisode 941 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 941 – La famille de Teyssier va être très inquiète ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Charlène a disparu !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 6 juin 2024 – résumé de l’épisode 941

Au petit matin, Constance exprime ses inquiétudes sur Charlène auprès d’Emmanuel. Elle aimerait qu’il fasse un pas vers elle, c’est sa fille et il ne peut pas l’ignorer. Constance pense que Charlène fait une dépression ! Et comme si ça ne suffisait pas, Bérénice arrive avec une mauvaise nouvelle : Charlène a disparu. Elle a laissé un mot d’adieu sur son lit et son téléphone est éteint.

Pendant ce temps, Laetitia voit ses rêves se réaliser. Et en cours, Vic et David rivalisent intensément !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Stanislas face à une énorme surprise ! (vidéo épisode du 10 juin)

Ici tout commence du 6 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.