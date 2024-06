Ici tout commence spoiler : Quentin va-t-il faire rater les examens à Maya ? (vidéo épisode du 20 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Quentin est le frère de Maya dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’il ne débarque pas au bon moment pour Maya ! La jeune femme risque bien de rater ses examens et d’entrainer Jim dans sa chute…











Dans quelques jours, Maya et Jim sont en plein examen. Mais Maya est déstabilisée alors que Quentin se tient à côté… Jim n’en peut plus et demande à Maya de se reconcentrer ! Mais elle enchaine les erreurs et Hortense leur met un carton rouge !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 951 du 20 juin 2024, Maya déstabilisée par Quentin



