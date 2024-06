Ici tout commence spoiler : un gros clash éclate à l’institut (vidéo épisode du 12 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les examens vont débuter la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Cardone et Teyssier partis, Marc Leroy prend en charge la fin de l’année à l’institut Auguste Armand et ça s’annonce très tendu !











Publicité





En effet, l’annonce de Marc et Hortense a donné le ton : ceux qui n’auront pas la moyenne ne pourront pas rester à l’institut ! Jim se met alors une énorme pression, il a très peur de perdre sa place. Et alors qu’il a été tiré au sort pour passer les examens en binôme avec Maya, Jim est carrément désagréable…

Dans quelques jours en cuisine, un gros clash éclate entre Maya et Jim. Maya n’en peut déjà plus et craque ! Elle lui rappelle qu’elle aussi a la pression et risque gros. Elle demande à Jim d’arrêter de la prendre de haut.

A LIRE AUSSI EXCLU Ici tout commence : le départ d’un personnage phare !



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 945 du 12 juin 2024, un clash entre Jim et Maya

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.