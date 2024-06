Ici tout commence spoilers : Stanislas face la vérité, un départ, les résumés jusqu’au 28 juin 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 juin 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Stanislas va se retrouver pris entre sa femme et les sentiments qu’il éprouve pour Laetitia… Avec Maïa, ça ne peut pas redevenir comme avant son année passée dans le coma. Stanislas va devoir faire face à une douloureuse vérité…

Pendant ce temps là, Malik et Maya font équipe pour la dernière épreuve des examens. Et Malik joue avec les sentiments de la jeune femme…

Quant à David, c’est l’heure du verdict. Il est accepté comme chef au FC Madrid et va quitter l’institut !



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 (épisode 953) : A L’institut, Maya décide d’écouter son cœur. Lionel refuse d’être le seul à souffrir ! Carla trouve un plan de rêve pour ses vacances.

Mardi 25 juin 2024 : pas de diffusion (match de l’Euro 2024)

Mercredi 26 juin 2024 (épisode 954) : Malik joue avec les sentiments de Maya. Laetitia découvre un point commun entre Stanislas et sa femme… Enzo termine le master avec un nouveau projet ambitieux.

Jeudi 27 juin 2024 (épisode 955) : Sur le point de passer leur dernière épreuve, Malik et Maya courent contre la montre. De son côté, Stanislas n’est pas prêt à entendre la vérité. En l’espace d’une journée, Lionel devient le pire grand frère !

Vendredi 28 juin 2024 18h (épisode 956) : Aux portes des vacances, les rêves se nouent et les projets se déconstruisent. A L’institut, David reçoit une réponse du FC Madrid… Carla est bien décidée à profiter de son été !

Vendredi 28 juin 2024 18h30 (épisode 957) : Pour Rose et Carla, le début du séjour n’est pas de tout repos ! Maya sait enfin ce qu’elle va faire durant l’été. Fidèle à lui-même, David surprend tout L’institut !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Stanislas annonce à Laetitia que… (vidéo épisode du 11 juin)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 10 au 14 juin 2024 en cliquant ICI

du 17 au 21 juin 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici