Ici tout commence spoiler : Stanislas annonce à Laetitia que... (vidéo épisode du 11 juin)

Ici tout commence spoiler – Stanislas et Laetitia vont se retrouver dans une situation compliquée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Maïa est réveillée et que Laetitia est allée la voir, l’heure est aux explications entre Stanislas et Laetitia…











Stanislas remercie Laetitia d’être allée voir Maïa, qui voulait la rencontrer. Il s’excuse de ne pas l’avoir appelée pendant le week-end mais il avoue qu’il ne savait pas quoi lui dire…

Laetitia prend les devants. Elle assure à Stanislas qu’elle comprend très bien que sa place soit avec sa femme qui est sortie du coma. Elle est triste mais l’heure histoire s’arrête là. Stanislas lui annonce qu’il ne regrette rien et que leur histoire aurait pu être belle…

Stanislas va-t-il vraiment réussir à reprendre sa vie avec sa femme comme si son coup de coeur pour Laetitia n’avait jamais existé ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 944 du 11 juin 2024, Laetitia et Stanislas s’expliquent

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.