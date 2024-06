« La jalousie d’une soeur » : votre téléfilm ce 21 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La jalousie d’une soeur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 21 juin 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La jalousie d’une soeur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« La jalousie d’une soeur » : l’histoire, le casting

Lindsey mène une vie parfaite jusqu’au jour tragique où sa mère, Annie, est renversée et tuée par une voiture. À la suite de cet accident, le passé de son père, Jim, refait surface. Lindsey découvre alors qu’elle a une demi-sœur, Sarah, qui est déterminée à s’intégrer dans la famille Peterson, ce qui déplaît fortement à Lindsey.

Avec : Annika Foster (Lindsey), Aubrey Reynolds (Sarah), Jonathan Stoddard (Gavin), Patrick M.J. Finerty (Jim)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un héritage mortel ».

« Un héritage mortel » : l’histoire et le casting

Dina, une riche héritière, demande à Leslie, son avocate testamentaire, de modifier son testament. Elle décide de léguer la moitié de sa fortune à des œuvres de charité et l’autre moitié à ses enfants, mais à certaines conditions. Chacun doit respecter des règles strictes, sous peine de perdre son héritage, qui irait alors entièrement aux œuvres de bienfaisance. Gill doit cesser de tromper sa femme, Patricia. Iona doit surmonter ses problèmes d’alcool et de drogue. Harold doit renoncer à son homosexualité. Dina a également une fille, Maggie, qu’elle a abandonnée à la naissance et qui ne la connaît pas. Dina a suivi la vie de Maggie, y compris ses deux séjours en prison, et lui lègue une part de sa fortune à condition qu’elle ne récidive pas. Leslie, maîtresse de Gill, lui révèle ces dispositions. Gill, avec la complicité d’Iona et Harold, élabore alors un plan machiavélique pour évincer Maggie de l’héritage familial et accélérer l’obtention de leur part de la fortune.

Avec : Rya Kihlstedt (Maggie), Harriet Sansom Harris (Dina Cotton), Patrick Fischler (Gill Cotton), Fiona Dourif (Iona Cotton), Michael Graziadei (Harold Cotton), Lauren Bowles (Leslie)