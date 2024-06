Les 12 coups de midi du 21 juin : quelle star se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 21 juin 2024, 269ème victoire d’Emilien – Emilien s’est qualifié pour une 270ème participation ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 21 juin 2024, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à 1.181.621 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on voit désormais bien l’avion en photo de fond. Mais toujours pas d’indice en plus !

Qui peut bien se cacher derrière ? Avec cet avion, on peut se tourner vers Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, ou encore Harrison Ford, qui sont tous à la fois acteurs et pilotes !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 juin

