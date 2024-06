« Le Duplex » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 2 (18 juin 2024)

Publicité





« Le Duplex », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 18 juin 2024, sur France 2.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« Le Duplex » : l’histoire et les interprètes

Entre mensonges, malentendus et révélations surprenantes, cette comédie pétillante explore avec finesse et humour les travers de la vie à deux et les aléas des histoires de voisinage.

Les Berger résident au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien, où ils se sentent parfaitement à l’aise. Leur désir de plus d’espace les pousse à rêver de transformer leur logement en duplex en annexant l’appartement des Tissandier, leurs aimables voisins du cinquième étage.



Publicité





Cependant, les Tissandier sont attachés à leur appartement et n’ont aucune intention de déménager.

Quelle solution reste-t-il alors aux Berger ? Ils n’ont d’autre choix que de déployer tous les moyens possibles pour parvenir à leurs fins !

Avec Pascal LÉGITIMUS, Claire NADEAU, Francis PERRIN et Corinne TOUZET